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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA FATİH ERDEM

Mustafa Fatih Erdem

Millet Partisi
Mustafa Fatih Erdem
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı