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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM KARACAN

İbrahim Karacan

Millet Partisi
İbrahim Karacan
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı