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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET YARILKAYA

Ahmet Yarılkaya

Millet Partisi
Ahmet Yarılkaya
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı