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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN İKİNCİ

Osman İkinci

Millet Partisi
Osman İkinci
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı