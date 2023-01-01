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Ahmet Kara
Millet Partisi
Konya
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Mehmet Ali Küçükgüzel
Millet Partisi
Konya
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Ahmet Şahap
Millet Partisi
Konya
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Muharrem Yakın
Millet Partisi
Konya
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Orhan Polat
Millet Partisi
Konya
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Yakup Altıntop
Millet Partisi
Konya
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Emişe Söğüt
Millet Partisi
Konya
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Mustafa İnce
Millet Partisi
Konya
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Mehmet Çankaya
Millet Partisi
Konya
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Mustafa Toydemir
Millet Partisi
Konya
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Kemal Kale
Millet Partisi
Konya
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Şakir Tonbalak
Millet Partisi
Konya
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Metin Şahap
Millet Partisi
Konya
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Rahim Aktaş
Millet Partisi
Konya
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Gülnaz Küçükgüzel
Millet Partisi
Konya