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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET KARA

Ahmet Kara

Millet Partisi
Ahmet Kara
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı