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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ ARI

Ali Arı

Millet Partisi
Ali Arı
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı