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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER ÖZDÖVER

Ömer Özdöver

Millet Partisi
Ömer Özdöver
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı