Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MİTHAT KULAKSIZ

Mithat Kulaksız

Millet Partisi
Mithat Kulaksız
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı