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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AŞIR ÇOBAN

Aşır Çoban

Milli Yol Partisi
Aşır Çoban
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Aksaray
Kaynak: Anadolu Ajansı