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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NECİP SARIKAYA

Necip Sarıkaya

Milli Yol Partisi
Necip Sarıkaya
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı