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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FİLİZ AYTAŞ

Filiz Aytaş

Milli Yol Partisi
Filiz Aytaş
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Ardahan
Kaynak: Anadolu Ajansı