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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ALİ KALOĞLU

Mehmet Ali Kaloğlu

Milli Yol Partisi
Mehmet Ali Kaloğlu
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Bolu
Kaynak: Anadolu Ajansı