Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FAYSAL GÖÇLÜ

Faysal Göçlü

Milli Yol Partisi
Faysal Göçlü
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı