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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAZIM UZAN

Kazım Uzan

Milli Yol Partisi
Kazım Uzan
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı