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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİLŞAD MEZARARKALI MÜLAYİM

Dilşad Mezararkalı Mülayim

Milli Yol Partisi
Dilşad Mezararkalı Mülayim
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı