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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL AĞIR

İsmail Ağır

Milli Yol Partisi
İsmail Ağır
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı