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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HİLMİ KATIRCILAR

Hilmi Katırcılar

Milli Yol Partisi
Hilmi Katırcılar
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı