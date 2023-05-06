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ANASAYFA ŞEHİRLER MALATYA MİLLİ YOL PARTİSİ

MALATYA - MİLLİ YOL PARTİSİ

Milli Yol
KISALTMA :Milli Yol GENEL BAŞKAN :REMZİ ÇAYIR
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
Kaynak: Anadolu Ajansı