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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEDA KARABAĞLIK

Seda Karabağlık

Milli Yol Partisi
Seda Karabağlık
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı