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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULKADİR KARA

Abdulkadir Kara

Milli Yol Partisi
Abdulkadir Kara
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı