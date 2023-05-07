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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALEV ATAŞ

Alev Ataş

Milliyetçi Hareket Partisi
Alev Ataş
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Adana
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
Kaynak: Anadolu Ajansı