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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UĞUR ÖZTÜRK

Uğur Öztürk

Milliyetçi Hareket Partisi
Uğur Öztürk
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Adana
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • DOĞUM YILI : 1983
Kaynak: Anadolu Ajansı