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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ

Abdurrahman Mustafa Uğurlu Köprü

Milliyetçi Hareket Partisi
Abdurrahman Mustafa Uğurlu Köprü
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
  • MESLEĞİ : POLİS MEMURU
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Diyarbakır 9. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı