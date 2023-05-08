Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM

Mehmet Özgür Yıldırım

Milliyetçi Hareket Partisi
Mehmet Özgür Yıldırım
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Hatay
  • MESLEĞİ : EĞİTİMCİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Hatay 11. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı