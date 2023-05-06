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Edip Semih Yalçın
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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İzzet Ulvi Yönter
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Mehmet Bülent Karataş
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Nevzat Ünlütürk
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Murat Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Şahin Gürz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Fadime Ersoy Dursun
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Büşra Düzgün Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Hilal Dilber
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Afşin Birben
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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İrem Çelik
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Erdem Doğruer
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Yiğit Emre Altun
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Fatih Eryılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Fevziye Hasasu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Bayram Binici
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Aysun Turgut Beşoluk
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Selçuk Güven Ülker
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Göksal Beşkaya
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Fikri Ay
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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İlker Çakıroğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Yunus Emre Durmuş
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Şenel Ustabaşı
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Gökmen Kayıkci
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Cemal Altunhan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Fatih Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Mahmut Coşkun
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Murat Can Aydın
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Serdar Bıyıkoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Mücahit Güngör
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Mustafa Yeter
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Halil İbrahim Uz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Suat Altunkaynak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Umut Akbulut
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Gökhan Alpaslan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge