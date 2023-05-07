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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FADİME ERSOY DURSUN

Fadime Ersoy Dursun

Milliyetçi Hareket Partisi
Fadime Ersoy Dursun
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : UZMAN DOKTOR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP İstanbul 1. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı. Evli, 1 çocuk annesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı