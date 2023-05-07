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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATİH KAYA

Fatih Kaya

Milliyetçi Hareket Partisi
Fatih Kaya
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : YÖNETİCİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Kaya, evli ve 2 çocuk babası…

Kaynak: Anadolu Ajansı