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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FEİME AKINCI

Feime Akıncı

Milliyetçi Hareket Partisi
Feime Akıncı
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : RADYOLOJİ TEKNİKERİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem İstanbul 2. bölge 12. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı