Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FERDA KAPUCUOĞLU

Ferda Kapucuoğlu

Milliyetçi Hareket Partisi
Ferda Kapucuoğlu
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : FİNANSAL ANALİSTCİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem İstanbul 2. bölge 23. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı