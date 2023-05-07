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Feti Yıldız
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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İsmail Faruk Aksu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Hayati Arkaz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Arzu Erdem
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Gökhan Türkeş Öngel
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Davut Haskırış
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Ahmet Savaş Çolak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Özge Tekoğulları
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Aylin Yüksel Ülker
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Metin Arı
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Bahattin Şengül
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Osman Büyükkaya
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Uygar Oral Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Alparslan Çatak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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İlkay Kaymak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Dilara Erkut
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Aslıhan Soylu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mustafa Sepin
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Jasmina Türkoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Volkan Büyükusta
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Nergis Gök
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Okan Demir
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mesut Yıldırım
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mustafa Alp
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mehmet Başak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mehmet Şener Çelik
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Bekir Sıtkı Karausta
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mehmet Galip Dere
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Enes Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mehmet Sıddık Kaplan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Hakan Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Hakan Topsakal
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Fatih Mehmet Çetinkaya
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mehmet Ali Özel
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Muhammed Rafet Yiğit
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Bülent Özcan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge