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Edip Semih Yalçın
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Celal Adan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Feti Yıldız
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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İzzet Ulvi Yönter
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Cemal Çetin
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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İsmail Faruk Aksu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mehmet Bülent Karataş
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ferhat Çakıroğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Hayati Arkaz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Nevzat Ünlütürk
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Nur Tuğba Aktay
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Arzu Erdem
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Murat Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Niyazi Paksoy
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Gökhan Türkeş Öngel
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Şahin Gürz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Birol Gür
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Davut Haskırış
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Fadime Ersoy Dursun
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Yüksel Kaleci
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Ahmet Savaş Çolak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Büşra Düzgün Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Güllü Yener
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Özge Tekoğulları
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Hilal Dilber
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Mahmut Yalçın
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Aylin Yüksel Ülker
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Afşin Birben
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Tuğrul Gök
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Metin Arı
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
İrem Çelik
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ayhan Aras
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Bahattin Şengül
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Erdem Doğruer
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Feime Akıncı
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Osman Büyükkaya
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Yiğit Emre Altun
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Nevra İmamoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Uygar Oral Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Fatih Eryılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Çetin
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Alparslan Çatak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Fevziye Hasasu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Recep Yavaş
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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İlkay Kaymak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Bayram Binici
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ali Atabeyoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Dilara Erkut
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Aysun Turgut Beşoluk
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Erhan Üstünbaş
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Aslıhan Soylu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Selçuk Güven Ülker
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Serkan Büyük
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mustafa Sepin
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Göksal Beşkaya
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Murat Sancak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Jasmina Türkoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Fikri Ay
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Erkan Özçelik
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Volkan Büyükusta
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
İlker Çakıroğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Caner Öner
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Nergis Gök
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Yunus Emre Durmuş
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Beyda Nur Ayçetin
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Okan Demir
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Şenel Ustabaşı
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ferda Kapucuoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mesut Yıldırım
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Gökmen Kayıkci
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Necdet Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mustafa Alp
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Cemal Altunhan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Serdar Doyuran
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mehmet Başak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Fatih Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Alican Erdoğan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mehmet Şener Çelik
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mahmut Coşkun
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Celal Deniz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Bekir Sıtkı Karausta
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Murat Can Aydın
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Galip Dere
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Serdar Bıyıkoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Enes Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mücahit Güngör
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Mehmet Sıddık Kaplan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mustafa Yeter
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Hakan Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Halil İbrahim Uz
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Hakan Topsakal
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Suat Altunkaynak
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Fatih Mehmet Çetinkaya
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Umut Akbulut
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Mehmet Ali Özel
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Gökhan Alpaslan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Muhammed Rafet Yiğit
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Bülent Özcan
Milliyetçi Hareket Partisi
İstanbul 3. Bölge