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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET DEHA İMAL

Ahmet Deha İmal

Milliyetçi Hareket Partisi
Ahmet Deha İmal
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem İzmir 2. Bölge 9. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı