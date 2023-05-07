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Hasan Kalyoncu
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
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Tamer Osmanağaoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
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Bahadır Bumin Özarslan
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
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Abdulkadir Bektaş
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
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Cihan Aslan
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
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İsmail Obuz
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
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Salahattin Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
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Ayşegül Ekşi
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
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Ufuk Aksoy
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
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Recep Akan
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
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Sıdıka Topal
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
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Eyüp Erim Ergören
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
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Salim Arduçlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
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Çetin Altın
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
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Lokman Kızılörenli
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
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İhsan Gürkan Taşkın
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
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Nihal Baş
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
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Ahmet Deha İmal
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
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Ali Durut
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
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Yiğit Fikri Atalı
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
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Abdullah Batuhan Gürbüz
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
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Hasan Sekin
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
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Hülya Aykaç
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
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Erhan Elibol
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
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Halit Göndüz
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
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Mustafa Çintaş
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
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Kayhan Derya
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
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Mehmet Mert Dolğaç
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge