Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN ÇİÇEK

Hüseyin Çiçek

Milliyetçi Hareket Partisi
Hüseyin Çiçek
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Kahramanmaraş 6. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı