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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI

Melike Boran İsmailoğulları

Milliyetçi Hareket Partisi
Melike Boran İsmailoğulları
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Kırıkkale 2. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı