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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET AY

Mehmet Ay

Milliyetçi Hareket Partisi
Mehmet Ay
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Kırşehir
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
  • DOĞUM YILI : 1980
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Kırşehir 2. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı