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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHSİN YİĞİT

Muhsin Yiğit

Milliyetçi Hareket Partisi
Muhsin Yiğit
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Malatya
  • MESLEĞİ : ÖĞRETMEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Malatya 5. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı