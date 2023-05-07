Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET SAİT TEZDÖNEN

Mehmet Sait Tezdönen

Milliyetçi Hareket Partisi
Mehmet Sait Tezdönen
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Mardin
  • MESLEĞİ : ÇİFTÇİ
  • EĞİTİM DURUMU : İLK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Mardin 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı