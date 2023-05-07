Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ ARI

Ali Arı

Milliyetçi Hareket Partisi
Ali Arı
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Mersin
  • MESLEĞİ : AKADEMİSYEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1988
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Mersin 12. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı