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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RECEP BOZDEMİR

Recep Bozdemir

Milliyetçi Hareket Partisi
Recep Bozdemir
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Tokat
  • MESLEĞİ : ÖĞRETİM ÜYESİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1980
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Tokat 2. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı