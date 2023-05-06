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ANASAYFA ŞEHİRLER TRABZON MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

TRABZON - MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

MHP
KISALTMA :MHP GENEL BAŞKAN :DEVLET BAHÇELİ KURULUŞ TARİH :1969
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
AKÇAABAT
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ARAKLI
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ARSİN
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BEŞİKDÜZÜ
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ÇARŞIBAŞI
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ÇAYKARA
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DERNEKPAZARI
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DÜZKÖY
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HAYRAT
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KÖPRÜBAŞI
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MAÇKA
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OF
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ORTAHİSAR
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ŞALPAZARI
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SÜRMENE
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TONYA
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VAKFIKEBİR
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YOMRA
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Kalan Sandık 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı