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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEMİL TANRIKULU

Cemil Tanrıkulu

Milliyetçi Hareket Partisi
Cemil Tanrıkulu
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Yalova
Kaynak: Anadolu Ajansı