İbrahim Ethem Sedef

ÖZGEÇMİŞİ

İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamladı. Okan Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisidir. 1999-2006 yılları arasında Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ve 2006-2014 yılları arasında MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 2015 ve 2017 MHP Yozgat İl Kongrelerinde İl Başkanı seçildi. 2004, 2009, 2014 yıllarında yapılan Yerel Yönetimler Seçimlerinde Seçim Komisyonu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini üstlendi. 2006, 2009, 2012, 2015 ve 2018 yıllarında MHP Üst Delegesi olarak şehrini temsil etti. Orta düzeyde İngilizce bilen Sedef, evlidir.