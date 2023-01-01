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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEMİH AYDIN

Semih Aydın

Milliyetçi Hareket Partisi
Semih Aydın
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Zonguldak
  • MESLEĞİ : MADEN İŞÇİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Zonguldak 5. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı