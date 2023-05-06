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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MUŞ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MUŞ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %0
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HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VARTO
Açılan Sandık Oranı %0
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MUŞ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %0
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HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VARTO
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 228,826 | Katılım Oranı: %82.83
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %53.2797,855 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %38.4470,612 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %5.9510,939 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.472,705 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.751,384 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.11210 oy
%100
Seçmen Sayısı: 220,640 | Katılım Oranı: %79.01
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %61.24105,446 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %35.5761,250 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %3.185,477 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 64,858 oy 0
Millet İttifakı
%0 13,260 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%55.59 101,744 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%31.83 58,265 oy 0
İyi Parti
%4.34 7,935 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%3.6 6,593 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2 3,661 oy 0
Hür Dava Partisi
%1.52 2,784 oy 0
Saadet Partisi
%0.91 1,664 oy 0
Vatan Partisi
%0.21 391 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı