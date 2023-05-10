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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MALAZGİRT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MALAZGİRT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BULANIK
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HASKÖY
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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VARTO
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MALAZGİRT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %0
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HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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VARTO
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 27,866 | Katılım Oranı: %82.8
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %77.0117,296 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %18.664,190 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %3.17712 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.7158 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3477 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1227 oy
%100
Seçmen Sayısı: 29,207 | Katılım Oranı: %76.79
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %86.0419,108 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %13.182,927 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %0.78174 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,219 oy 0
Millet İttifakı
%0 670 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%77.57 17,392 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%16.58 3,718 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%2.23 501 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.29 289 oy 0
İyi Parti
%1.22 273 oy 0
Saadet Partisi
%0.48 108 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.32 72 oy 0
Vatan Partisi
%0.3 68 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı