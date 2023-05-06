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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

NEVŞEHİR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 210,901 | Katılım Oranı: %89.69
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.07125,450 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %21.7140,002 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.4915,649 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.011,856 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.52954 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2376 oy
%100
Seçmen Sayısı: 204,219 | Katılım Oranı: %81.04
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.42104,250 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %34.1855,319 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.42,267 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 132,241 oy 0
Millet İttifakı
%0 49,836 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%53.18 98,583 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%18.16 33,658 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%16.55 30,686 oy 0
İyi Parti
%9.15 16,960 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.26 2,335 oy 0
Saadet Partisi
%1.18 2,190 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.3 551 oy 0
Vatan Partisi
%0.23 418 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı