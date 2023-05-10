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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ÇİFTLİK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇİFTLİK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİFTLİK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 17,261 | Katılım Oranı: %83.87
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.498,590 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %26.943,703 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.341,284 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4968 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3751 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3751 oy
%100
Seçmen Sayısı: 17,376 | Katılım Oranı: %72.61
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.527,427 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %37.754,632 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.73212 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 9,146 oy 0
Millet İttifakı
%0 4,547 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%38.61 5,362 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%27.25 3,784 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%22.93 3,184 oy 0
İyi Parti
%9.09 1,263 oy 0
Saadet Partisi
%0.72 100 oy 0
Vatan Partisi
%0.53 74 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.5 70 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.37 51 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı