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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 145,314 | Katılım Oranı: %87.85
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.8375,808 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %25.8132,167 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %11.2414,006 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.211,514 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.67840 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.23284 oy
%100
Seçmen Sayısı: 132,846 | Katılım Oranı: %77.46
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.1759,443 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %39.3839,562 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.451,459 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 79,968 oy 0
Millet İttifakı
%0 43,274 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.25 54,212 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%20.55 25,756 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%20.36 25,520 oy 0
İyi Parti
%12.71 15,928 oy 0
Saadet Partisi
%1.46 1,826 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.31 1,638 oy 0
Vatan Partisi
%0.21 259 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.16 205 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı